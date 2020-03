Italië dicht? Dan dreigt voor machinebouwer Tobroco in Oisterwijk het zwartste scenario

Als de fabrieken daar dicht gaan, is dat voor het pijlsnel gegroeide bedrijf met 290 vaste en uitzendwerknemers ‘het zwartste scenario’, zegt eigenaar Toine Brock. ,,Ik heb daar angst voor. Als dat te lang duurt zijn de gevolgen niet te overzien. Je zult dan toch lonen moeten doorbetalen, dat is niet op te vangen.”

Tobroco haalt uit Noord-Italië een essentieel onderdeel voor onder meer de wielladers (loaders) en verreikers die het in Oisterwijk onder vooral de naam Giant produceert: de aandrijfassen. ,,Als we die niet meer geleverd krijgen, komt de hele productielijn stil te liggen. Nu draaien de fabrieken nog en kunnen de transporteurs het land nog in. Dus zodra onze leveranciers iets klaar hebben trekken we het daar vandaan.”