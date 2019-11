Jan Habraken, troubadour van Oisterwijk én Döllekesgat, is overleden

Hoewel zijn wortels in Enschot lagen, waar hij klarinet in de harmonie leerde spelen, groeide Habraken uit tot een spilfiguur in Döllekesgat. Tijdens het Blèrkonkoers, afgelopen zaterdag in Tiliander, werd voor het eerst de Jan Habraken Trofee uitgereikt aan de beste zanger. Vorig jaar werd Habraken benoemd tot Commandeur in de Orde van Döllekesgat.

Helft van Duo Simpel

Habraken stond aan de basis van tal van dweilorkesten. 'Jantje Hob’ was ook de helft van het Duo Simpel. In 1987 zette hij als Duo Simpel samen met Fred van Kuyen het clublied van RKSV Oisterwijk op de plaat.

Oisterwijks ‘Spoorke’ in beeld

Brabants Dagblad, 10 november 2005

door Hein Eikenaar

‘Twee ijzeren latten op het land, voor een machine die veel rookt en hard brandt’ En dan in Oisterwijks dialect. Het is Jan Habraken wel gegeven. Hij zingt de woorden met verve terwijl de filmbeelden van de trein over het televisiescherm flikkeren.

Jan Habraken en Jef Peters, van origine Enschottenaren maar beiden al lang wonend in Oisterwijk, sloegen de handen ineen om het liedje over het Spoorke van Oisterwijk, van de hand van de overleden journalist Harrie Janssen, nieuw leven in te blazen. Jan zong het lied opnieuw in, Jef maakte de filmbeelden.

Bovendien putte Jan Habraken uit zijn herinnering en schreef hij er een verhaal over een traditionele Brabantse boerenbruiloft bij, gedateerd rond de eeuwwisseling. Over Jaonus en Door van de Fransebaan (in het echte leven Ad Rozen en Thea van Laarhoven) die naar een bruiloft van Jaonus’ broer Kees op de Heikant moeten en besluiten de reis niet helemaal met paard en wagen te maken maar met de trein, over het spoorke dus.

Volledig scherm Jan Habraken (links) en Jef Peters brachten in 2005 ‘Het Spoorke’ in beeld. © john schouten / pve

Jef: “Het is een stukje nostalgie.’ Jan: “Zoals de mensen het vroeger beleefden.’ En dat laatste had soms wel wat voeten in aarde. Zoals bij de opnames van de oude sjees die over de Scheibaan richting het Oisterwijkse station rijdt. Jef: “Je hebt de witte strepen op de weg. Dat kan niet, die waren er toen nog niet.’

En dat geldt ook voor de brievenbussen en auto’s die tijdens de opnames opdoken. Dus moest er het nodige worden gecamoufleerd. En met succes, want de filmbeelden lijken echt ‘van toen’.

De zelfgemaakte opnames vormen samen met een aantal oude foto’s de achtergrond van de tocht die Jaonus en Door van thuis naar het Oisterwijkse station maken. Daar begint de treinreis en zet Jan Habraken zijn lied in. Achter hem puft een stoomtrein door het landschap. “Die oude stoomtrein rijdt nog in Simpelveld’, duidt Jef de opnames. “Die heb ik erin gemonteerd.’ En zo rijdt de ‘rokende machine’ over die ‘twee ijzeren latten’ richting Tilburg, waarna dertien minuten later de aftiteling verschijnt.