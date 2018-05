Jan-Hein de Brouwer wil kantine van Audacia gaan runnen

De Brouwer gaat uit van een 'win-winsituatie'. Hij ziet kans zijn aandacht te verdelen over de voetbalkantine en het eigen café aan het Rootven. Ook toen vader Hans er nog achter de bar stond, bestond er al een innige band met Audacia. Café De Brouwer is bovendien al jaren hoofdsponsor van de vereniging. 'Het bestuur is reeds sinds november 2017 aan het overleggen hoe we voor komend seizoen invulling kunnen geven aan de kantine', heeft voorzitter Marc Kogels zijn leden geschreven. 'Een aantal jaren terug is dit met bardiensten voor alle leden geprobeerd, de afgelopen jaren met beheerders in loondienst. De eerste optie was niet succesvol, voor de tweede optie is het erg moeilijk om geschikte kandidaten te vinden.'