Janssen denkt aan woningen achter de Aldi in Moergestel

Familie Lapien draait in Moergestel niet op voor kosten van gemotori­seer­de grafschen­nis

19:00 MOERGESTEL - Het is misschien een schrale troost voor de Moergestelse familie Lapien, maar toch. Het kerkbestuur neemt de kosten op zich van het moedwillig vernielde graf van vader en moeder. ,,De parochie is ervoor verzekerd”, laat Riet van Dijk-Lapien weten. ,,We mogen het politierapport bij het kerkbestuur inleveren en kunnen kiezen uit twee offertes voor een nieuw graf.”