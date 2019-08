‘Janssen had het op heidag van Rutte ook over de hei moeten hebben’

Dophei legt het loodje

Geachte burgemeester, beste Hans,

Wat een mooi idee om het kabinet haar heidag te laten houden in Bos en Ven. Gelet op haar historie in het kader van vrijheid in Nederland. Mooi ook dat je aandacht hebt gevraagd voor het maatschappelijk draagvlak voor vluchtelingen. En mooi dat je ‘klimaat’ hebt aangeduid als trefwoord. Complimenten.

Maar nog mooier zou zijn geweest als je als Oisterwijk, dat zich afficheert als ‘Parel in het Groen’, het dramatische verlies aan biodiversiteit (= de soortenverscheidenheid aan plant- en diersoorten, waarvan wij als mensheid afhankelijk zijn om te overleven) aan de orde gesteld zou hebben. En eerlijk toegeven zou hebben dat de gemeenteraad van Oisterwijk in haar laatste raadsvergadering een biodiversiteitsbeleid geweigerd heeft omdat zij het nut ervan (kosten) en de maatschappelijke urgentie niet zag.

Onbegrijpelijk, omdat er een Verenigde Naties-rapport ligt dat zegt dat 1 miljoen van de planten- en diersoorten (van de 10 miljoen) met uitsterven bedreigd wordt. En datzelfde Verenigde Naties-rapport zegt dat als we niet prioriteit geven aan het behoud van de biodiversiteit we al onze doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling wel kunnen vergeten (dus ook klimaat, want dat is slechts 1 van de 5 oorzaken van het verlies aan biodiversiteit).

En je hoeft alleen maar door de Oisterwijkse bossen en vennen of natuurgebied de Kampina te lopen om dat met eigen ogen te zien.

Wellicht begrijpelijk dat lokale gemeenteraadsleden door onvoldoende kennis dat niet begrijpen (alhoewel wij dat als lokale actievoerders wel doen), maar van nationale overheidsvertegenwoordigers mag je beter verwachten. En dit was een unieke gelegenheid om als ‘Parel in het Groen’ aandacht te vragen voor het verlies aan biodiversiteit. Over ‘heidag’ gesproken, de ene helft van de hei in de Kampina staat in bloei met de struikhei, terwijl de andere helft, de dophei het loodje legt door de stikstofdeken die wij als mens produceren. Overweldigend mooi, maar weer een soort minder.

Volledig scherm Paarse heide op de Kampina rondom het Belversven © Pix4Profs/Jan Stads

Ook na 75 jaar is het waardevol om de vrijheid te gedenken. Je kunt dat niet genoeg doen. Maar tegelijk moet je ook 75 jaar vooruit denken. Zeker met het oog op de klimaatontwrichting en het teloor gaan van de biodiversiteit. Nu al zijn er miljoenen ‘klimaatvluchtelingen’ op deze wereld, wat aangeeft dat er relatie is tussen een gezonde Aarde en vrijheid.

Jammer dat wij als lokale actievoerders niet onze Memo met die boodschap persoonlijk aan hebben kunnen bieden aan het kabinet. Was ook mooi geweest, als je dat in jouw welkom bedacht had.

Met vriendelijke groet,

Mirjam Bemelmans

Joop van Hezik

Jan Juffermans

Frans Kapteijns