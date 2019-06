Janssen zit in op het weren van jeugdige ‘veiligelanders’, Oisterwijkse politiek wil verdergaan

Acht personen, onder wie twee asielzoe­kers, hebben in Oisterwijk een collectief winkelver­bod

13 juni OISTERWIJK - Twee van de acht personen die in Oisterwijk een collectief winkelverbod hebben gekregen, verblijven op het asielzoekerscentrum. Beiden behoren niet tot de groep van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, om wie de politieke discussie over het voortbestaan van het azc in Oisterwijk draait (zie BD-dossier).