Jean-Paul van Poppel geeft sprintles in Moergestel

MOERGESTEL - Café De Brouwer in Moergestel was vrijdagavond omgetoverd tot een fraaie wielertempel, tijdens het eerste DESTIL Wielercafé. Spreekstalmeester Cees Maas ging in gesprek met oud-profrenners Danny Nelissen, Sanne van Paassen, Max van Heeswijk en Jean-Paul van Poppel.

Van de renners aan tafel kan Jean-Paul van Poppel bogen over de grootste palmares. De oud-sprinter wist in zijn loopbaan maar liefst 95 overwinningen bij de profs te behalen, waaronder negen etappes in de Tour de France. Tegenwoordig is hij nog altijd actief in het wielerpeloton als ploegleider bij Team Roompot. Uiteraard werd Van Poppel gevraagd naar de kunst van het sprinten. “Positioneren is alles”, legt de oud-sprinter uit. “De meeste sprinters hebben hun sprint al gereden op 200 meter van de finish. Vaak moeten ze al teveel doen om in een goede positie aan de sprint te kunnen beginnen.”

In zijn tijd stond hij bekend als een nette sprinter. “Ik heb wel het idee dat het er tegenwoordig netter aan toegaat in het peloton. Vroeger had je Eric Vanderaerden en Eddy Planckaert en die staken elkaar wel eens een handje toe in de sprint. Ik vind dat bij een sprint ook wel wat duw- en trekwerk hoort. Het moet wel volgens de regels gaan, maar je mag het de concurrentie wel moeilijk maken.”

Quote De treintjes zijn de doodsteek van het wielrennen Jean-Paul van Poppel

Van Poppel geeft aan dat het er tegenwoordig veel anders aan toe gaat in het profpeloton. “De treintjes zijn de doodsteek van het wielrennen. Tegenwoordig rijdt alles op kleur in het peloton. Dat botst met mijn mentaliteit.”

Team Roompot

Hij heeft het goed naar zijn zin als ploegleider bij Team Roompot. “Wij geven renners kansen om zich te onderscheiden. Een mooi voorbeeld is Dylan Groenewegen, die via Roompot is opgepikt door Lotto-Jumbo. Dit jaar hebben we met Taco van der Hoorn opnieuw een renner afgeleverd bij de ProTour ploeg. Dat is enorm leuk.”

Naast de talloze anekdotes kende het wielercafé ook nog een officieel moment. Vrijwilligers Adrie Burgers en Teun Kastelijn kregen namens de KNWU een officiële onderscheiding uitgereikt. Burgers mocht het zilveren wiel in ontvangst nemen en Teun Kastelijn kreeg de gouden speld uitgereikt. Samen hebben zij zich zo’n 75 jaar ingezet voor de evenementen van de Stichting Wielerronde Moergestel/Oisterwijk. Het volgende evenement van deze stichting wordt gehouden op 8 en 9 december, als de traditionele veldrit in Moergestel wordt verreden.

Volledig scherm Jace van de Ven, dichter uit Tilburg, gaf een literaire draai aan het Wielercafé. © Gerben van den Broek