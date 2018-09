Jeugdzorg slaat gat in de begroting van Oisterwijk

UPDATE Goede raad voor politiek Oisterwijk: Ruud van de Ven, Nelleke van Wijk en Marjan Bastiaan (anoniem)

7:02 OISTERWIJK - Het opstappen van wethouder Jan de Laat is voer voor politieke discussie, ook bij goed ingevoerde mensen die sinds kort op afstand van de gemeenteraad staan. Oud-griffier Nelleke van Wijk mengde zich via Facebook in het debat. Ruud van de Ven, in de vorige raadsperiode partijleider van de toen grootste fractie Algemeen Belang, stuurde het Brabants Dagblad een opiniestuk.