Joanneskerk Open in Oisterwijk: ‘Pastor mag van bisschop de mis op zondag niet vieren’

De Korte heeft tot dusverre de kant gekozen van het kerkbestuur, dat in Oisterwijk nog maar voor één kerk ruimte ziet: de Petruskerk. Parochianen die hun Joanneskerk open willen houden vonden dit jaar echter gehoor in Rome. De Congregatie voor de Clerus heeft De Korte laten weten dat de komende vijf jaar van sluiting geen sprake kan zijn. De activiteiten in de Joanneskerk zijn door het kerkbestuur echter op een laag pitje gezet. Er is wel een wekelijkse viering, maar dan op zaterdag.

‘Voor komende zondag was een dienst voorzien', staat in een persbericht van de groep parochianen die de Joanneskerk open wil houden. 'Gezien de liefdeloze behandeling, door met name het pastorale team, van pastor Ad Kennes heeft het Team Joanneskerk Open besloten hiervan af te zien. Ze kiezen voor rust en nemen hun pastor Ad Kennes in bescherming. De handelwijze van bisschop en pastoraal team is voorgelegd aan de Congregatie voor de Clerus met de vraag of dit in overeenstemming is met het decreet van 24 september.’