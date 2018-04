Jonge ondernemers van Durendael houden zaterdag hun marktdag in Kafé Van Leer

De leerlingen schreven een ondernemingsplan, zochten investeerders en kochten met hun startkapitaal producten. De opdracht voor de vijftien ‘junior companies’ op Durendael was om zoveel mogelijk producten te verkopen. Een deel van de opbrengst gaat naar een zelfgekozen goed doel. Vijf van deze ondernemingen staan namens Durendael in de finale van de landelijke competitie 'Junior Company' van het jaar. De finale is op 6 april in de Jaarbeurs in Utrecht.