Jongeman met krukken aangereden door auto in Oisterwijk

Moergestel pakt cadeautjes voor Moergestel in: kwestie van ‘Zon in de Schoor­steen’

29 november MOERGESTEL - Een fles Chardonnay, kaarsjes, doucheschuim, onderzetters, handcrème en bonbonnetjes: zorgvuldig vouwt Miriam Rijnen er sinterklaaspapier omheen voor het in een doos verdwijnt. ,,De inhoud is eigenlijk niet belangrijk”, zegt de Moergestelse. ,,Het gaat om het gebaar. Iets doen voor een ander is een feestje voor jezelf.”