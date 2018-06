Joop van den Berg (1928-2018) kon met een oogopslag de jeugd van Moergestel stil krijgen

VIDEO Traumaheli naar azc Oisterwijk voor 'ernstig medisch incident'

11 juni OISTERWIJK - Opnieuw moesten maandagavond hulpdiensten naar het azc in Oisterwijk. Er is volgens de politie sprake van een medisch incident, waarvoor een traumahelikopter is geland. Een woordvoerder benadrukt dat er geen sprake is geweest van geweld.