Jumbo in Moergestel is duurder dan in Oisterwijk maar daar kan Geert Denissen niks aan doen

Op de Facebook-pagina van Jumbo Denissen Moergestel klaagden klanten dit weekend steen en been. 'Heb het gevoel dat wij ‘t prijsverschil in Oisterwijk betalen', luidde een van de reacties op een actie van de Moergestelse Jumbo.

Veghel bepaalt

Denissen laat als franchisenemer weten dat de prijzen op het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel worden bepaald: ,,Jumbo kent een laagsteprijsgarantie, maar dan wel binnen een afgebakend gebied. In Oisterwijk hebben we concurrentie van de scherpe prijzen van Nettorama, dus hanteert Jumbo daar die prijslijn. Ik heb daar geen enkele invloed op. Dat zou ik wel willen, want ik krijg dit mijn klanten maar niet uitgelegd. Al zijn het wel altijd dezelfden die erover beginnen.”