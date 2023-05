Kans op helder weer in Oisterwijk vanochtend

Voor de rechter Tilburger slaat autoruit in van bestuurder die hem niet liet invoegen: ‘Ben toch niet de enige die zo reageert?’

TILBURG/RAAMSDONKSVEER - Bij de stoplichten op de A27 bij knooppunt Hooipolder zag de Tilburger zijn kans schoon. Het was rood, hij parkeerde zijn eigen auto half in de berm en beende naar de bestuurder die hem even daarvoor niet liet invoegen. ,,Als meneer zijn raam gewoon had opengedaan, had ik het niet stuk geslagen.”