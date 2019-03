Kapster verhuist binnen Oisterwijk, stomerij trekt naar Moergestel

Uitbaatster van de stomerij is Annemarie van der Heijden: ,,We verhuizen omdat de eigenaren van het pand de huur opgezegd hebben. Ze hebben er andere plannen mee. Het liefste waren we in Oisterwijk gebleven. Maar we gaan naar Moergestel omdat het daar betaalbaarder is. In Moergestel hebben we gekocht. We willen niet opnieuw meemaken dat ons de huur wordt opgezegd. We zijn een zogenaamde warme stomerij. Dat wil zeggen dat we alles zelf doen. We zijn dus geen depot. We hebben ook nog een zaak in Vught: Stomerij Maurikks. Die doet mijn partner, samen met mijn dochter.”