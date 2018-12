Kastelein John van Gils zoekt een nieuw ‘Koosje’ voor Oisterwijk

OISTERWIJK - Wie wordt de volgende die in de voetsporen treedt van Koosje, roemruchte kasteleinse in de schaduw van de Oisterwijkse Joanneskerk?

John van Gils (49) houdt het na 18 jaar voor gezien. ,,Ik heb vier jaar geleden een nieuwe vriendin gekregen met een gezin als bonus erbij. Het nachtleven en het gezinsleven zijn niet te combineren.” Wat hij gaat doen, kan Van Gils nog niet zeggen. ,,Het hoeft niet per se iets buiten de horeca te zijn. Maar het nachtgebeuren is in elk geval afgelopen.”

Koosje staat te koop bij Hormax Horecamakelaars. In het bruine café dat Van Gils in 2000 overnam van Gé Peters hangen nu tv-schermen om vooral sportfanaten te behagen. Aan carnaval deed Van Gils dit jaar voor het eerst niet meer. Dat feest gedijt volgens hem vandaag de dag niet meer in de kroeg. Ook de komende carnaval zal Koosje gesloten zijn. Of er moet dan al een nieuwe eigenaar zijn die wel openstaat voor carnaval.

Quote Het nachtgebeu­ren is in elk geval afgelopen John van Gils

Het was Van Gils die het horecabedrijf officieel ‘Koosje’ noemde. Onder Gé Peters sprak de volksmond daar ook al van, maar in de boeken stond het café als Taverne De Linde. Peters nam de schuimspaan over van Frits Wassenberg. Daarvoor stond Thom van Rooij, de dit jaar overleden oud-wethouder, achter de tap. Hij was getrouwd met de dochter van Koosje Sebregts, die 35 jaar lang het café bestierde. Haar man, wiens broer dan weer in café De Knuistboom stond, keek amper naar de bedrijfsvoering om.

In zijn beginjaren had Van Gils te kampen met buren die klaagden over geluidsoverlast. Hij kwam zo bij de Raad van State ook tegenover de gemeente te staan, toe die met sluiting dreigde als de normen weer overschreden werden. Volgens Van Gils behoren die problemen door isolatie en geluidsbegrenzing tot het verleden.