Kempenhorst naar Moergestel op de lange baan door financiële nood in Oisterwijk

VIDEO Weggesto­ken foto van moeder met een Duitse soldaat: startpunt voor een Oister­wijks oorlogsver­haal

5 september OISTERWIJK - Als zijn vader in 2004 plotseling overlijdt en moeder dement achterblijft, stuit de Oisterwijkse historicus Ad van den Oord in het ouderlijk huis op een foto van een Duitse soldaat. ,,Toen wist ik hoe laat het was. Mijn moeder had al de foto’s van haar verloofde verborgen achter pentekeningen van Oisterwijk.”