Kerkbestuur haalt pastorie van Joanneskerk in Oisterwijk leeg: ‘Vertrouwen is nu echt weg’

KAART Nieuwe kapronde in Oisterwijk: eik, els, beuk, berk, linde, hazelaar, haagbeuk, hemelboom

12 december OISTERWIJK - Ze zijn ziek of dood. Ze staan voor een oprit. Of hun wortels drukken tegen het wegdek aan. Maar beschermd zijn ze niet. Daarom mag de gemeente Oisterwijk in de maanden december en januari weer een flink aantal bomen gaan rooien zonder bij zichzelf een vergunning aan te hoeven vragen.