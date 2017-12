Kerstbal herinnert aan kleinzoon Semm, die slechts 2,5 uur mocht leven

De kerstbal is slechts één van de vele herinneringen die Jac en Helma in huis hebben. De foto's van het net overleden kindje hangen altijd aan de muur. Met kerst komt daar de bal bij. Die hangt in de boom die al ruim voor 5 december wordt opgezet. ,,We hebben hem gekregen van onze zoon en zijn vriendin'', zegt Jac.

Op 7 augustus 2016 kreeg hij een appje van zijn zoon Mike. Het ging niet helemaal goed met zijn vriendin Michelle, die zeven maanden en een week zwanger was. De placenta was losgelaten. ,,Hij is in volle vaart naar het JBZ gereden, maar je bent in zo'n geval bijna altijd te laat'', vertelt Jac. Hij beschrijft de situatie waarin zijn zoon destijds verkeerde. Hoe medici zijn vriendin en nog ongeboren zoon probeerden te redden.

,,Zij had veel bloed verloren, maar overleefde het. Semm kwam levend ter wereld, en heeft nog 2,5 uur geknokt. Het was een puntgaaf mannetje. Ons eerste kleinkind. Ik heb in heel mijn leven nog nooit zo veel verdriet gehad.'' In plaats van vrienden en kennissen, moesten Mike en Michelle bellen met Dela.

Los van alle herinneringen is de kerstbal op de foto ook weer een steuntje, waardoor we hem steeds dicht bij ons hebben, verzekert Jac.

Nieuw leven

Het komende jaar brengt hopelijk weer iets heel moois voor de familie. Mike en Michelle, inmiddels verhuisd naar Oisterwijk, zijn opnieuw in verwachting. Inmiddels is ze al over de drie maanden. ,,Het is negen maanden handenknijpen'', zegt Jac. Maar hij heeft goede hoop. ,,Het moet puur toeval zijn geweest dat een placenta loslaat. Je moet er vanuit gaan dat het nu goed komt.''