Kinderdroom komt uit: Lenne (17) uit Berkel-Enschot schrijft thriller als profielwerkstuk

Passagier schiet in taxi in Tilburg, chauffeur vlucht naar Oisterwijk

2 mei TILBURG - Een passagier heeft zaterdagnacht in Tilburg geschoten in een rijdende taxi. Meerdere kogels raakten het dashboard, tot grote schrik van de chauffeur. De politie en het taxibedrijf hebben een verdachte op het oog, maar er is vooralsnog niemand aangehouden.