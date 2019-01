Kinderen uit Oisterwijk, Udenhout en Berkel-Enschot gaan op Durendael een Drone Battle leveren

,,Drones zijn natuurlijk helemaal van deze tijd", vertelt Mirjam Batenburg, docent techniek op 2College Durendael. ,,Maar het gaat ook om designthinking: onderzoekend, ontdekkend en probleemoplossend denken en werken. Durendael beschikt over een flinke techniekruimte waar deze jonge leerlingen hun eigen ontwerpen kunnen bouwen. Dat doen ze onder deskundige begeleiding van Future Mindz, een organisatie die zich ten doel stelt de innovatiekracht van jonge mensen te stimuleren.”

‘Wij springen in het gat’

Het project wordt gesponsord door Platform Promotie Techniek Midden Brabant. Ook Ontdekstation 013 schaart zich erachter, zegt Will Loermans: ,,Bedrijven zitten te springen om technisch geschoolde mensen, maar ze kunnen die vaak niet vinden. Wij springen in dat gat door leerlingen die nu nog op de basisschool zitten en straks hun schoolkeuze moeten maken, op een uitdagende manier in contact te brengen met techniek.”