Klaas Groen uit Haaren benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Tilburgse burgemees­ter: ‘Boete chroom-6 niet aan de staat betalen, maar ten goede aanwenden’

TILBURG – Burgemeester Weterings wil de geldboete van 2,5 ton die de gemeente kreeg opgelegd in de chroom-6-zaak, inzetten voor onderzoek of storten in een fonds voor slachtofferhulp. Hij verzoekt minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) te kijken of dat mogelijk is.