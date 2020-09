Kopers van De Raadskamer niet op één lijn met projectontwikkelaar: ‘Zij kunnen zeker eerder beginnen’

Zonder mediator geen appartemen­ten in hartje Gestel: ‘Contract ontbonden als vóór 20 oktober niet is begonnen met bouw’

25 augustus SINT-MICHIELSGESTEL - Onzekerheid troef bij de kopers van een appartement in de Raadskamer in hartje Gestel: de bouw is nóg niet in zicht. En nu is ook nog onduidelijk wat er terechtkomt van het plan voor bemiddeling tussen gemeente en bezwaarmaker.