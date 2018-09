Koster Vugs, synoniem voor tafelcultuur, verdwijnt uit het straatbeeld van Oisterwijk

BRABANTS DAGBLAD (28-12-2001)

Door Piet Jacobs Toen we nog speelgoed verkochten, stond er eens een moeder met haar zoontje in de winkel. Hij wilde een elektrisch treintje, maar dat mocht niet van mammie. 'Ik heb toch centjes in mijn spaarpot', morde het ventje. Maar moeder hield vol. Zoontjelief gooide een laatste argument in de strijd: 'Nou, dan ligt dat geld toch in de spaarpot te rotten'!' De anekdote komt van Hanneke Koster. Samen met haar zussen Riet en Thea en broer Pieter voert zij nog enkele dagen de directie over de door hun ouders opgerichte winkel Koster-Vugs. 'Omdat de jaren zijn gaan tellen', zo stond in een afscheidsadvertentie, hebben de Kosters gezocht naar een opvolgster. Die is gevonden in de persoon van Nancy Luijten. De naam en het assortiment blijven. Vier van de acht kinderen namen in de jaren zestig de zaak in kristal, porselein, bestek en tafelcultuur in het exclusieve genre over. Had de andere helft er geen zin in? Pieter: 'Twee - een eeneiige tweeling - zijn docent geworden in de Franse taal en letteren. Onze zus Mien, die in Moergestel woont, helpt af en toe mee in de winkel.' 'En het verhaal van onze Bèr is bekend. Die heeft aanvankelijk ook in de zaak gezeten, maar in 1960 ontstond er een splitsing. Hij is toen aan de overkant op nummer 24, waar nu het Kruidvat zit, verder gegaan met ijzerwaren. Midden jaren zeventig heeft hij de winkel verkocht en daarna is hij met Piet Plezier begonnen.' Hij is daar dit jaar mee gestopt. Vier familieleden kapitein op hetzelfde schip. Was dat geen probleem? Pieter: 'Dat wij familie zijn, is juist een groot voordeel.' Riet: 'Wij hebben altijd gezegd dat we samen verantwoordelijk zijn.' Hanneke: 'We vulden elkaar aan.' Pieter: 'Mijn zussen zijn goede verkoopsters en zij hebben veel warenkennis.' Het succesverhaal van Koster-Vugs begint bij de inkoop. 'We gingen door heel Europa op inkoopreis', zegt Pieter. 'In Italië, Spanje en Portugal zochten we het mooiste glas, porselein en aardewerk uit. We hebben relaties met fabrikanten uit heel Europa. En we kochten veel op de wereldbeurs in Frankfurt.' Met hun exclusieve assortiment wisten de Kosters klanten uit een grote regio te trekken. Riet: 'Of we nu winkelen in Amsterdam of fietsen in een ander deel van het land, overal komen we mensen tegen die we kennen van de zaak en dat is aardig. Maar we houden er niet van om in de revue of op sauwelavonden besproken te worden.' Volgens Thea zijn er in Nederland maar heel weinig vergelijkbare winkels. 'Dat komt', verklaart ze, 'doordat het ontbreekt aan voldoende gekwalificeerd personeel. Dat vrouwen 25 jaar lang in dezelfde winkel blijven werken, dat zie je toch bijna niet meer& In onze winkel is het belangrijk dat je iets over het artikel weet te vertellen.' In vakkringen staat de Dorpsstraat bekend als de enige echte top- of A-locatie in het Oisterwijkse winkelhart. Als je de straat afsluit voor auto's, zou het volgens kenners zelfs een zogenaamde A1-locatie worden. Moet de Dorpsstraat maar zo snel mogelijk een voetgangersgebied worden? Riet: 'Is Oisterwijk niet te klein voor zo'n stadsidee? Op zichzelf zou het misschien best mooi zijn, maar dan moet er wel veel veranderd worden. Wij vinden dat Oisterwijk zo veel mogelijk zelfstandige winkels moet zien te houden. Geen ketens, maar speciaalzaken op niveau.' 'Oisterwijk moet het zoeken in kwaliteit. En dat trekt mensen vanuit de verre omtrek. Dat is ook steeds de basis geweest voor onze winkel. We hebben meer klanten van buiten Oisterwijk dan uit het dorp zelf.'