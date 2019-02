Krimpcijfers van Smit overtuigen PrO niet: ‘Vijf varkens op elke Oisterwijker’

Moergestel viert na 25 jaar nog de magie van radiomaken

16 februari MOERGESTEL - Ooit maakte de Sint op een zondagochtend zijn opwachting in de studio van MTV Radio. Hij had een slobbertrui en spijkerbroek aan en leek sprekend op Rob Outmayer uit Moergestel. Maar voor de luisteraars thuis kon er geen twijfel over bestaan: hier sprak Sint-Nicolaas zelve.