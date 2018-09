Kunstwerk van Karin van den Heuvel en Josette Meeuwis voor de demente bewoners van de Catharinenberg in Oisterwijk

De weg kwijt en de ogen leeg, maar altijd Mien aan zijn zij

Door Tom Tacken Ze waren al een halve eeuw samen en beter kon een huwelijk niet zijn. Toch vroeg Jos op een wondermooie dag aan Mien of ze met hem wilde trouwen. "Maar van thuis zal het wel niet mogen", zei hij er meteen achteraan. "Want we zijn nog veel te jong." Alles sloopt dementie. Alles, maar niet de liefde. Een van hun zes dochters, Wilna van den Heuvel, is de aftakeling van vader in kunst gaan vangen. Toen ze laatst haar schilderijen en objecten in het eigen Oisterwijk exposeerde, onder de titel 'De Ontmanteling', zag ze wildvreemde bezoekers huilen van herkenning. Vader die met zijn wandelstok de weg zoekt. Vader in zijn rolstoel, zwevend tussen hemel en aarde. Vader met niets dan leegte in zijn ogen. Oisterwijk wil een dementievriendelijke gemeente worden. Dat begint met begrip. Maar hoe moeilijk is het niet, zelfs voor de naaste familie, om een glimp uit het schimmenrijk op te vangen? Wilna heeft het vaak gedacht: wat zou er toch in het hoofd van vader omgaan? Je kon de radeloosheid van Jos z'n handen aflezen als ze schuivend over het tafelblad tastten naar houvast: de handen van Mien. Vond hij ze, dan kwam er voor even weer wat rust over Jos. De onrust begon rond zijn zeventigste. Ze hadden er altijd lol in gehad samen de fiets te pakken. Maar nu zei Jos dat ze linksaf moesten, terwijl Mien zeker wist dat naar huis rechtsaf was. Kissebissen, dat was niks voor die twee. Vader is wat vergeetachtig aan het worden, zei Mien. Vroeger, toen hij nog op de melkfabriek in Udenhout werkte, vergat hij wel eens zijn brood. Expres. Het brak de dag als een van zijn meiden het trommeltje kwam brengen. Misschien moest hij om zijn hersens te trainen maar eens wat gaan puzzelen, opperde Mien. Maar daar gaf Jos, met zijn boerenbloed, niets om. Hij begon te mokken, de man die wel van een lolletje hield. Rikken en biljarten was zijn lust en leven geweest. Maar nu wilde hij er niet meer naar toe. De rode bal stoten, troef verzaken: van die dingen. Zeiden ze: 'Wat doe je nou, Jos?' De guitige oogjes van vroeger stonden bozig als Mien er net iets te lang over deed om zijn sokken aan te trekken. Dat vertelde ze niet allemaal tegen haar meiden. Nergens voor nodig dat die zich zorgen maakten. Zíj was er wel voor haar Jos. En als de dochters zeiden dat ma ook eens aan zichzelf moest denken, antwoordde ze alleen gelukkig te kunnen wezen door bij pa te zijn. Na zes jaar ging het thuis écht niet meer en moest Jos acuut worden opgenomen. In zes weken was Jos er acht kilo kwijt. 'Bordje niet leeg? Dan zult u wel geen honger hebben.' Op het verpleeghuis voerden ze de medicatie zo hoog op dat Jos de hele dag suf voor zich uit zat te kijken. Kon dat nou niet wat minder? 'Nee, mevrouw Van den Heuvel, dat is echt het beste voor meneer.' Vrienden kwamen niet meer langs. De een had het er moeilijk mee, de ander dacht: hij kent me toch niet meer. Ze deden Jos een luier om en bonden hem 's nachts vast. Was dit leven of was dit lijden? Zijn dochters hadden er vrede mee als vader insliep. Maar moeder wilde hem niet kwijt. Geen minuut. Op de laatste dag ging ze even bij hem weg om wat worstenbroodjes voor de kinderen te halen. Toen heeft Jos stilletjes zijn afslag genomen. Linksaf of rechtsaf. Het deed er allang niet meer toe. Brabants Dagblad, 20 november 2014