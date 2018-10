KVL verliest in Oisterwijk zijn collectioneur: Bep van den Berk (1928-2018)

OISTERWIJK - KVL, de leerfabriek van Oisterwijk, gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Het industrieel verleden is weer wat verder uit zicht geraakt, nu Bep van den Berk is ingeslapen. Zijn zoon Bert deelde dat zaterdag op Facebook mee.

Bep van den Berk, 90 jaar geleden geboren, werkte 43 jaar lang voor Koninklijke Verenigde Leder. Hij ontpopte zich daarna ook als dé chroniqueur van de leerfabriek. Zijn zolder thuis had de allure van een KVL-museum.

Nostalgische gevoelens ontnamen hem echt niet het zicht op de sociale realiteit van toen. ,,Het was zwaar en vuil werk", vertelde Van den Berk in 2012 het Brabants Dagblad. ,,De vellen werden aangevoerd per spoor. Dat stonk natuurlijk heel erg. En die lucht kroop echt óveral in."

Ad Wolfs

Over de KVL-nalatenschap van Van den Berk heeft Moergestelnaar Ad Wolfs adr. zn. zich ontfermd. Een deel ervan is te zien in de schoenfabriek van Van Bommel in Moergestel. Heemkundekring De Kleine Meierij spant zich er echter voor in om de KVL-relicten van Bep van den Berk op het terrein zelf een plek te geven. Het zou kunnen in de machinekamer van het ketelhuis, dat komend jaar als brouwerij een nieuwe leven in wordt geblazen.

Van den Berk werkte bij de bedrijfsbrandweer van KVL en zat ook de ondernemingsraad voor. ,,Er is bijna geen familie in Oisterwijk die niet met KVL te maken heeft gehad", benadrukte hij in 2012 het belang van de leerfabriek voor de gemeenschap. Dat jaar ontving hij van Oisterwijk ook de gemeentelijke blijk van waardering.

Oorontsteking

De medische misère voor Bep van den Berk nam dit jaar een aanvang met een oorontsteking. Na een verblijf in het ziekenhuis moest hij afscheid nemen van zijn huis in de Marijkestraat, waar hij 62 jaar had gewoond. Het verblijf op De Vloet heeft maar drie weken mogen duren. .,,Afgelopen maandag gaf hij ons aan zo niet verder te willen, onze marinier wilde afzwaaien", schrijft zijn zoon Bert.