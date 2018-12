KVL zet glas-in-loodraam van Kees Bastiaans in het licht: pareltje voor Oisterwijk

Achterbuur van tennisvere­ni­ging Teco wil niet praten: dan houdt het ook volgens de burgemees­ter van Oisterwijk op

20 december OISTERWIJK - De achterburen van Teco zijn niet te vermurwen. Ook burgemeester Hans Janssen is er niet in geslaagd om het echtpaar samen met de Oisterwijkse tennisclub aan tafel te krijgen. ,,Dan is het lastig overleg plegen", zei Janssen donderdagavond tegen zijn gemeenteraad.