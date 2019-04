Landgoed kopen in Oisterwijk? Er zijn niet zoveel wachtenden voor u

Horeca Moergestel trekt Koningsdag vlot

2 april MOERGESTEL - Voor het tweede jaar op rij dreigde Moergestel op Koningsdag een verlaten indruk te maken. Maar de horeca springt nu in het gat dat het Oranje Comité door gebrek aan vrijwilligers heeft laten vallen. Het is wel haastwerk: de vergunning is nog niet binnen. ,,Maar ik ga ervan uit dat ook de gemeente zo’n kinderfeest voor Moergestel niet verloren wil laten gaan”, zegt Wout Huijben.