Landgoed van lange adem is in Moergestel ‘t Lot van Huub Mols

't Lot is de naam van het 20 hectaren grote landgoed tussen de Zandstraat in Moergestel en de Oirschotsebaan in Oisterwijk. Voor een klein miljoen per stuk heeft Honders & Alting Makelaars vier percelen van 5 hectaren in de markt gezet. Het is niet gezegd dat er ook vier aspirant-kopers zijn, zegt Mols wiens bedrijf Horizon heet, een dochteronderneming van Orion. ,,Er bestaat ook interesse om meerdere percelen te kopen.”