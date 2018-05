Lantaarnpaal óp de straat: kan niet de bedoeling zijn in Oisterwijk

Bogaerts en Van der Aa rijden op circuit Brands Hatch naar het podium

6 mei Koen Bogaerts uit Den Bosch en Mark van der Aa uit Oisterwijk droomden stieken van een podiumplaats in hun debuutjaar in de sterk bezette GT4-competitie. Al in het tweede raceweekeinde, op het circuit van Brands Hatch, was het kassa voor het Brabantse duo, dat uitkomt voor MDM Motorsport in een BMW M4.