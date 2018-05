Leden Oisterwijkse voetbalclubs brainstormen over nieuwe identiteit

,,Wij willen graag alle leden van de drie clubs de kans geven om mee te denken over de nieuwe identiteit van deze fusieclub", aldus Bart van Iersel van de nieuw opgerichte werkgroep clubcultuur. "Iedere club heeft evenveel inspraak. Dat willen wij met elkaar ook uitstralen in dit fusieproces." De werkgroep bestaat verder uit Johan Michels, Tom Verhoof, Steven van de Boogaard, Roy Peters en Job van Riel. Allemaal jonge mensen met frisse ideeën, die vastberaden zijn om de nieuwe fusieclub tot een succes te maken.

In vier groepen gingen de leden van de drie verenigingen aan de slag om te brainstormen over de nieuwe clubkleuren, clubnaam en een nieuw logo. Aan het eind van de bijeenkomst werden alle ideeën kort gepresenteerd.

Bij de ontwerpen van de nieuwe clubtenues kwamen de kleuren blauw, rood en wit opvallend veel voor. Niet toevallig komen deze kleuren ook allen voor in de huidige tenues van de drie clubs. Andere leden willen duidelijk afscheid nemen van het verleden. Zij kozen voor geheel nieuwe clubkleuren, zoals oranje of aqua blauw tenue met zwarte biezen. Ook passeerden diverse mogelijke nieuwe clubnamen de revue: FC Durendael, FC Den Donk, FC Den Donk, Oisterwijkse Voetbalclub, Oisterwijkse Sport Vereniging, OVV'19, Oisterwijk United, OFC'19, Vennenboys, Triton en Tridonk. In de ontwerpen voor het nieuwe logo kwamen onder andere de drie torentjes uit het gemeentewapen van Oisterwijk enkele keren voor.

Met behulp van oranje stickers konden de aanwezigen na de presentaties aangeven welke voorstellen zij het beste vonden. De commissieleden toonden zich na afloop tevreden met de ideeënopbrengst van de avond. Van Iersel: ,,Er is al een enquête gehouden onder alle leden van de drie clubs. Deze is door zo'n 600 mensen ingevuld. Ook hier hebben we veel nuttige informatie uit kunnen halen. Het merendeel van de leden vindt bijvoorbeeld dat gezelligheid en sportiviteit belangrijke kernwaarden moeten worden voor de nieuwe fusieclub. Samen met de ideeën uit deze workshop gaan wij nu drie voorstellen verder uitwerken voor een nieuw clubtenue, clublogo en clubnaam. Deze willen we medio juni presenteren aan het hoofdbestuur, zodat zij hier uiteindelijk een beslissing over kunnen nemen."