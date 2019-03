Leegloop bij PrO zet in Oisterwijk door: nu stapt Christel Heus op

Jan de Laat schrijft deel 5 van de tragedie van PrO

,,Mijn motieven zijn zuiver. Het gaat mij om de toekomst van Oisterwijk. Mensen mogen denken wat ze willen, maar dit is geen wraakactie richting PrO.'' Zo verdedigt oud-wethouder Jan de Laat zijn verrassende besluit om weer terug te keren in de gemeenteraad. Hij eist de zetel op die vrijkomt door het vertrek van PrO-raadslid Ruud van der Star, die om persoonlijke redenen de politiek verlaat. Onmin met zijn eigen fractie was voor De Laat in september aanleiding uit het college te stappen en te bedanken als lid van PrO. Nu wil hij als eenmansfractie verder, met het oog op deelname aan de vervroegde verkiezingen in november volgend jaar. In welke vorm zegt hij nog niet te weten. PrO is een samenbundeling van GroenLinks, PvdA en D66. De Laat zegt duidelijke sympathie te hebben voor een van die drie, maar hij wil niet zeggen om welke partij het gaat. Uit de hoek van D66 is wel kritiek geuit op de 'wrange en negatieve' toon die de fractie in de vorige periode onder leiding van Ruud van der Star aansloeg. De Laat: ,,Ik speelde al met de gedachte aan de verkiezingen mee te doen, toen deze situatie zich ook tot mijn eigen verrassing voordeed." De Kieswet bepaalt dat De Laat, die in 2018 lijsttrekker van PrO was, de raadszetel weer mag innemen die hij opgaf om wethouder te kunnen worden. PrO had gehoopt Guy de Kort in de vijfkoppige fractie te verwelkomen, maar de progressieven moeten nu dus een zetel inleveren. ,,Dit gun ik PrO niet", zegt Van der Star. ,,Hoe integer ben je door eerst als wethouder op te stappen en dan de zetel van een partij voor jezelf op te eisen?" Fractievoorzitter Jean Coumans zegt zijn reactie tot 'spijtig' te willen beperken. ,,Ik vel geen moreel oordeel over het besluit van Jan." Coumans vraagt zich wel vertwijfeld af waar zijn partij al dit 'gedoe' aan te danken heeft. Dat begon met de beslissing om niet met de andere winnaar van de verkiezingen, PGB, een coalitie te vormen, maar ook andere partijen bij een raadsbrede samenwerking te betrekken. Oud-lijsttrekkers Ad van den Oord en Marjan Bastiaan uitten daarop stevige kritiek en verlieten de partij. Na het vertrek van De Laat, die weer ambtenaar in Veldhoven werd en weinig wachtgeld krijgt, bleek Bastiaan hem op te willen volgen. Maar andere partijen wezen de kandidaat-wethouder van PrO af vanwege haar eerdere kritiek. Coumans was daar des duivels over en verweet in de kwestie ook burgemeester Janssen niet-integer gedrag. Er kwam daarna een open sollicitatie voor de wethouderspost, waaruit het Tilburgse D66-raadslid Stefanie Vatta naar voren kwam. Ook PrO was content met haar. Het vertrek van zwaargewicht Van der Star bleek echter de volgende klap voor PrO. Het kwijtraken van zijn zetel aan De Laat, die de partij met slaande deuren verliet, is al met al deel vijf van de tragedie voor PrO. Tom Tacken, 6 maart 2019