Leerlooierke, alcoholische ode aan de arbeiders van KVL in Oisterwijk

Avond met Diggy Dex en Roxeanne Hazes in Natuurthea­ter Oisterwijk

12:37 OISTERWIJK - Diggy Dex en Roxeanne Hazes treden op donderdag 8 augustus op in het Natuurtheater in Oisterwijk. Dat heeft het Tilburgse poppodium 013 aangekondigd. 013 organiseert deze zomer drie concerten in de Oisterwijkse bossen.