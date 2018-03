Levensgevaarlijke plek om stil te staan: aan de middenberm bij Moergestel

Forse werkstraf voor handel in nepkleding vanuit Oisterwijk

14 maart BREDA/OISTERWIJK - Het handelen in vervalste merkartikelen, onder meer vanuit een woning en opslagruimtes in Oisterwijk, is een 43-jarige vrouw en haar 28-jarige ex-vriend duur komen te staan. Ze zijn woensdag beiden veroordeeld tot de maximale werkstraf van 240 uur, celstraf en verbeurdverklaring van een hele lijst inbeslaggenomen spullen.