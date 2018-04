Lintjes druppelen alleen in Moergestel: Tonnie van Elderen en Jan van Ganzewinkel

Tonnie van Elderen. Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van Elderen (79) is al 37 jaar vrijwilliger bij de Stichting Wielerronde Moergestel Oisterwijk. Door weer en wind is hij paraat, de laatste jaren als parkeerwachter, vlaggenist of verkoper van programmaboekjes. Sinds 1999 voert Van Elderen het beheer over de Mariakapel aan de Oisterwijkseweg. Die taak nam hij van zijn schoonouders over. Een paar keer per dag fietst Van Elderen vanuit Moergestel naar het kapelletje om de oude kaarsen op te ruimen en nieuwe neer te leggen.

Jan van Ganzewinkel. Lid in de Orde van Oranje-Nassau



Jan van Ganzewinkel (80) is sinds 1980 vrijwilliger bij het Sint Nicolaas comité Moergestel. Net zo lang is hij als penningmeester en secretaris actief voor MOV Moergestel (Missie-, Ontwikkelings en Vredewerk). Ook bij Park Stanislaus kennen ze Van Ganzewinkel al zestien jaar als vrijwilliger. Vanaf 2012 zet hij zich in voor Senioren Vereniging Moergestel. Hij coördineert er het nordic walking.

Volledig scherm Jan van Ganzewinkel © Masja Vlaminckx

Minder dan vroeger