Lonkt een nieuwe ster boven De Swaen? Culinaire ambitie terug in Oisterwijk

Niet naar The Inside maar naar Tiliander: Oisterwijk kan alleen stimuleren

13:30 OISTERWIJK - Activiteiten waar Oisterwijk geld in stopt, ziet de gemeente het liefst in Tiliander of Den Boogaard. Verplichten kan niet, maar organisatoren zullen wel extra gestimuleerd worden om voor de cultuurcentra te kiezen. Subsidieregelingen worden daartoe aangepast, heeft het college besloten.