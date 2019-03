Man (18) opgepakt voor woningoverval op moeder en zoon in Oisterwijk

Man (47) uit Moergestel krijgt 4,5 jaar cel voor flessen­trek­ke­rij: 2 miljoen euro schade

12 maart DEN BOSCH - De 47-jarige Sunny van L. uit Moergestel is veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor flessentrekkerij. Hij bestelde gedurende meer dan drie jaar spullen bij verschillende bedrijven zonder (voldoende) te betalen. In totaal veroorzaakte hij voor ruim 2 miljoen euro schade. Dat meldt de rechtbank in Den Bosch.