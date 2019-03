Man (47) uit Moergestel krijgt 4,5 jaar cel voor flessentrekkerij: 2 miljoen euro schade

Valse medische stukken

Van L. bestelde in de periode van maart 2013 tot juni 2016 bij veertien verschillende bedrijven grote partijen goederen. Hij nam telefonisch, per e-mail en soms in persoon contact op met een bedrijf en gaf aan geïnteresseerd te zijn in onder meer zeep, koffie, handschoenen, naaimachines, energiedrankjes en kaarsen. Hij sprak een verkoopprijs af, maar betaalde vervolgens helemaal niet of slechts een deel.