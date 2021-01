Man bedreigt ouders en kinderen met ‘pistool’ bij sneeuwballengevecht in Oisterwijk

Karin Bruers heeft voor Oisterwijk ‘horeca in atelier’ in petto

14 januari OISTERWIJK - Cabaretière Karin Bruers heeft grootste plannen met het braakliggend perceel op de hoek van de Vennelaan en de Gemullehoekenweg in Oisterwijk. ,,Horeca in atelier”, luidt het concept. ,,Want in deze tijd moet je natuurlijk niet op de horeca alleen mikken.”