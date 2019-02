Man dumpt gestolen spullen in vijver van gemeentehuis in Oisterwijk en wordt gepakt

Dronken Tilburger (56) dreigt in Moergestel mensen neer te schieten

31 januari MOERGESTEL - In de Schoolstraat in Moergestel is donderdagavond rond 20.15 uur een man met een vuurwapen opgepakt. Het gaat om een 56-jarige Tilburger. Hij dreigde meer dan een uur lang om mensen in de straat neer te schieten. Er moest een arrestatieteam aan te pas komen om de man in te rekenen.