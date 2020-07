Man en kind aangereden op beruchte oversteekplaats in Oisterwijk

Maria Hoeve, gebouwd door de opa van Mies Bouwman, lijkt een koopje in Moergestel

11:00 MOERGESTEL - In de wereld van de landgoederen telt een miljoen meer of minder niet. De koopsom van Landgoed Dennenhoef, waar eind vorige eeuw de crimineel Antoni Brizzi werd vermoord, verdubbelde in een jaar tijd naar 3 miljoen. Maar verderop in Moergestel is de waarde van Landgoed Maria Hoeve juist flink achteruit gekacheld.