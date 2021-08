Man neergestoken tijdens uitlaten hond in Heukelom

Video Brandweer redt jonge vrouw van dak in Haaren, wilde zonder sleutel via raam naar binnengaan

29 juli HAAREN - Een jonge vrouw is woensdagavond door de brandweer van een dak gered nadat ze niet meer naar beneden durfde te klimmen. Ze was haar huissleutels vergeten en probeerde via het dakraam naar binnen te komen in haar huis aan de Burgemeester van de Venstraat in Haaren.