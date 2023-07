Man opgepakt in Zundert na bedreigen handhavers in Oisterwijk: ‘Zal ik anders jullie keel doorsnijden’

Voor Irene (79) en haar buren wordt afval wegbrengen een enorme uitdaging, vrezen ze: ‘Op onze galerij hebben er al vijf een rollator’

TILBURG - De Tilburgse binnenstad schakelt over op ondergrondse containers. Ondanks dat het straks een klein stukje lopen is, vrezen de oudere bewoners van het complex Bredasehoek een uitputtingsslag. Er is onrust, al belooft de gemeente maatwerk.