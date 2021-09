Man rijdt met auto lantaarnpaal uit de grond in Oisterwijk en raakt gewond

Jongen (10) overleden die in Oisterwijk gered werd uit het water

28 augustus OISTERWIJK - De 10-jarige jongen die dinsdagmiddag gered werd uit het water van het natuurbad van het Staalbergven in Oisterwijk, is vrijdag overleden. Hij werd door omstanders uit het water gehaald en gereanimeerd door hulpverleners, maar is uiteindelijk in het ziekenhuis alsnog overleden.