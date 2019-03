Man valt in container bij milieustraat in Oisterwijk, gewond naar ziekenhuis

OISTERWIJK - Bij de milieustraat aan de Veldweg in Oisterwijk is vrijdagmiddag rond 15.00 uur een man in een container gevallen toen hij een vuilniszak met groenafval leeg wilde gooien. De man raakte daarbij gewond.