Man zit klem in de ondergrondse gangen van KVL: oefenstuk voor de brandweer van Oisterwijk

Wat was er gebeurd?

'Twee medewerkers van de complexbeheerder zijn bezig met het plaatsen van een preventieve ondersteuningsconstructie in het gangenstelsel onder het complex van de voormalige Leerfabriek. Door ondeugdelijk plaatsen van de stempels en balken stort de constructie in. Hierdoor komt 1 persoon bekneld onder de stempels en balken. De 2e persoon meldt de instorting en vangt de brandweer op. Deze persoon durft niet meer mee terug de gang in, maar hij heeft wel een schets waar ze bezig waren. Door werkzaamheden is de enige toegang tot deze gangen een luik in de kelder van het voormalig ketelhuis van het complex.'