Manege 't Halster in Oisterwijk kampt met gevaarlijk paardenvirus

Robèrt van Beckhoven, meesterbak­ker uit Oisterwijk, opent een tweede bakkerij in Leidschen­dam

4 juli OISTERWIJK - Robèrt van Beckhoven, bakker en patissier, steekt de rivieren over. De Oisterwijker opent een tweede bakkerij in Leidschendam. Van Beckhoven heeft al een bakkerij met winkel in het hoofdgebouw op het KVL-terrein in Oisterwijk.