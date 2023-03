Marie-Louise Vekemans krijgt blijk van waardering van gemeente Oisterwijk

De Oisterwijkse zette zich van 1971 tot 1988 vele uren per week in voor Mixed Hockey Club HOCO. Ze begon als lid van het wedstrijdsecretariaat. Onder haar leiding is er een beleid voor scheidsrechters ingevoerd. Ook is ze erelid van MHC HOCO voor haar uitzonderlijke inspanningen voor de vereniging.

Marie-Louise Vekemans – Prince was voorzitter van de bridgeclub Sans Fumée in Oisterwijk, voorzitter van smartlappenkoor Jeremiade en nog steeds is ze in de regio Oisterwijk ambassadeur van stichting VAI (Vraag en Aanbod Internationaal). Ze zet zich in voor het verbinden van sponsoren/bedrijven/Rotary voor het inzamelen van gereedschap, naaimachines, computers en brillen). Mensen in Afrika worden door deze stichting bijgestaan. Vekemans heeft een nieuwe kringloop in Oisterwijk opgezet voor dit doel. Ook is ze actief voor Stichting Leergeld Oisterwijk. Ze schakelt met Rotary, Danserswijk, voedselbank en andere partners om kinderen van minima aan allerlei activiteiten te laten deelnemen en ze kennis te laten maken met cultuur, sport en muziek.