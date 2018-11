Marjan Bastiaan geen wethouder voor PrO: crisis in politiek Oisterwijk

OISTERWIJK - Marjan Bastiaan wordt geen wethouder voor PrO in Oisterwijk. De partij trekt de kandidatuur van de Moergestelse onder druk van de andere partijen in. De raadsbrede samenwerking lijkt daarmee ten einde. PrO is immers niet bereid op zoek te gaan naar een nieuwe wethouder.

Fractievoorzitter Jean Coumans kwam maandagnacht, na het raadplegen van de andere fracties, met deze verklaring:

‘PrO trekt haar kandidaat voor de wethouderspost voor de gemeente Oisterwijk terug. Bij de overige politieke partijen blijkt er onvoldoende steun voor de benoeming van de kandidaat. De fractie van PrO is buitengewoon teleurgesteld. ‘We komen met een superkandidaat, die snel inzetbaar is, gedreven is om resultaten te boeken en die wil bijdragen om de bestuurlijke innovatie in Oisterwijk tot een succes te maken. Dat te weinig andere partijen haar benoeming steunen is een klap voor onze partij en fractie. Blijkbaar is er te weinig vertrouwen in PrO om onze kandidatuur te steunen.’ Het lijkt erop dat de andere partijen zich niet over het krantenartikel van mei dit jaar heen hebben kunnen zetten, waarin de kandidaat zich kritisch uitliet over het gebrek aan ambities in het brede raadsakkoord. En dat vindt PrO zuur. PrO ziet af van het werven van een andere kandidaat. Ze beraadt zich nog of ze het raadsbrede akkoord kan blijven steunen. In komende raadsvergadering debatteert ze daar graag over met de andere partijen.’

Bastiaan werd vorige week woensdag unaniem voorgedragen door de leden van haar partij. De twee andere wethouders, Peter Smit (Algemeen Belang) en Dion Dankes (PGB), hadden toen in een ‘klikgesprek’ hun zegen al aan Bastiaan gegeven. PrO had met het naar buiten brengen van de kandidatuur willen wachten tot ook de fracties waren ingelicht. Dat is maandagavond gebeurd. Onduidelijk is nog welke fracties nee tegen Bastiaan hebben gezegd.

Raadsbrede samenwerking

In Oisterwijk is één oppositiepartij: de VVD. De vier andere partijen gingen na de verkiezingen in maart een ‘raadsbrede samenwerking’ aan. PGB en PrO, winnaars van de verkiezingen, lieten ook verliezer Algemeen Belang en de kleinste fractie CDA in de macht delen.

Bastiaan was als oud-partijleider van PrO niet te spreken. Ze sprak in het Brabants Dagblad over een ‘platgeslagen raadsprogramma’ waarin het 'scherpe verkiezingsprogramma’ van PrO’ onvoldoende tot uiting kwam. Samen met een andere grondlegger van PrO, Ad van den Oord, bedankte ze als partijlid.

Toen deze zomer de PrO-wethouder Jan de Laat opstapte omdat hij zich aangevallen voelde door zijn eigen fractie in de raad, sprak Bastiaan via een anoniem twitteraccount haar steun aan de raadsleden van PrO uit. Toen ze vanuit PrO werd benaderd om als wethouder De Laat op te volgen, besloot ze zich weer als partijlid in te laten schrijven. ,,Het voelt als thuiskomen”, liet Bastiaan het Brabants Dagblad weten. Ze zei niet voor haar geloofwaardigheid te vrezen: ,,Ik heb vanavond alleen maar ervaren dat mensen het fijn vinden dat ik weer terug ben. Vanuit de partij hebben leden mij gevraagd te solliciteren. Dat gaf mij het gevoel dat ik de juiste persoon op de juiste plaats ben. Ik denk een verbindende rol te kunnen spelen.” Coumans was ook blij dat Bastiaan weer in ‘het oude nest’ terug was.